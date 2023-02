Strage Samarate | Nicolò al padre | perché ci hai rovinati?

"Vorrei chiedergli perché ha deciso di rovinare la nostra vita. Proverò a parlargli, forse alla prossima occasione". Così Nicolò Maja, parla del padre Alessandro che oggi ha rivisto per la prima volta ...Unafamiliare avvenuta a, in provincia di Varese., Alessandro Maja in aula per la prima volta: 'Occhi bassi e volto teso'. Nicolò assente Omicidio, Nicolò il figlio ...

Alla fine l'incontro, già quasi sfiorato qualche settimane fa, è avvenuto. Nicolò Maja ha incontrato il padre Alessandro Maja, a ...Una strage familiare avvenuta a Samarate, in provincia di Varese. Il giovane, palesemente provato e in carrozzina dopo una serie di interventi chirurgici, ha detto di sentirsi «più tranquillo» dopo ...