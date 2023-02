Strage di Samarate | Nicolò rivede il padre | ' Perché hai voluto rovinare le nostre vite?'

Strage di Samarate, Nicolò rivede in aula il padre killer: "Perché ci hai rovinati" TGCOM

Strage di Samarate, Nicolò Maja rivede in aula il padre Alessandro che ha cercato di ucciderlo Corriere Milano

Strage Samarate, Nicolò rivede per la prima volta il padre che voleva ucciderlo: come si è presentato in tribunale Open

Strage di Samarate, faccia a faccia in tribunale tra Maja padre e figlio IL GIORNO

Samarate, Nicolò Maja rivede il padre Alessandro per la prima volta dopo la strage Sky Tg24

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il 24enne Nicolò Maja ha incontrato per la prima volta suo padre Alessandro dalla strage dello scorso maggio. Il 58enne è accusato del duplice omicidio della moglie Stefania Pivetta e della figlia 16e ...