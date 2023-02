Stop superbonus | Pd e M5S all' attacco ' grave colpo ad economia | ci ripensino'

- Il decreto del Governo, approvato all'unanimità, sta sollevando critiche dall'opposizione che parla di tradimento confezionato subito dopo le Regionali e di una misura che aggrava la crisi sociale, Floridia: 'Meloni vigliaccamente ha aspettato le elezioni per cancellare le misure M5S' Sulè scoppiata una polemica . Il governo ha approvato un decreto che sancisce lo...

Superbonus: decreto in Gazzetta, parte stop cessione crediti Agenzia ANSA

Dal Cdm via libera al decreto sul Pnrr. Stop alla cessione dei crediti del superbonus - Politica Agenzia ANSA

Superbonus, stop a cessione dei crediti. Ecco che hanno detto Fitto, Tajani e Giorgetti dopo il Cdm AGI - Agenzia Italia

Superbonus edilizi, lo stop del Governo TGLA7

(Adnkronos) - Sul tema superbonus "serve un confronto parlamentare" e il governo "non deve mettere la fiducia". Il nodo degli incentivi fiscali all'edilizia agita la maggioranza e preoccupa Forza Ital ...