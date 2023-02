Stop cessione crediti Superbonus | edili contro governo | si rischia bomba sociale

AGI/Vista - Al termine del Consiglio dei Ministri si è svolta la conferenza stampa con Tajani, Giorgetti, Fitto e Mantovano. I tre Ministri ed il Sottosegretario hanno parlato del Superbonus.A proposito del decreto che dispone lodelladei crediti e dello sconto in fattura per le ristrutturazioni edilizie, l'ABI precisa che ""il decreto legge fornisce un chiarimento e un utile contributo per la maggiore certezza ...

Superbonus, stop a tutte le cessioni dei crediti. Le banche: si riattiva compravendita Il Sole 24 ORE

Superbonus: decreto in Gazzetta, parte stop cessione crediti Agenzia ANSA

Superbonus:decreto in Gazzetta,parte stop cessione crediti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Superbonus, cosa succede con lo stop alla cessione dei crediti: i lavori si pagano, salvo chi ha presentato la Cila Open

Superbonus, cosa succede ai cantieri dopo lo stop del governo a cessione del credito e sconto in fattura Corriere della Sera

Claudio Pozza: Una decisione molto dura nei confronti del comparto dell’edilizia - Stop a sconto in fattura e cessione del credito ...Cna Costruzioni di Pesaro e Urbino si unisce al coro di protesta che si sta sollevando in tutto il Paese dopo il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che vieta la cessione dei cred ...