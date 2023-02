STATS – L’arte del dribbling | Kvaratshkelia e Leao top | ma non mancano le sorprese

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ilè da sempre una delle componenti più importanti della magia del calcio. Facile a dirsi, molto difficile a farsi. Oggi superare l’uomo è pratica ed arte molto diversa dai tempi in cui c’era la marcatura a uomo e superato l’avversario diretto avevi al massimo il libero che si sganciava per venirti incontro. Adesso è tutto un affollarsi in ogni zona del campo, un continuo confrontarsi con i raddoppi e gli spazi da trovare sono alquanto problematici. La Gazzetta dello Sport oggi presenta un interessante approfondimento sui migliori dribblatori della Serie A. Interessante come alcuni dati non siano uniformi. Su tutti c’è il caso di Kvaratskhelia: primo di gran lunga pertentati, è terzo in quelli riusciti e gioca in una squadra che percentualmente è solo nona. Una differenza numerica che si potrebbe tradurre in questa maniera: il ...