Stasera la Festa delle Luci debutta in Città Alta tra arte e sostenibilità - Seguila qui

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Light is life. In piazza Vecchia, inaugurazione dellacon protagonisti il coro del conservatorio Gaetano Donizetti e l’edificio della Biblioteca civica Angelo Mai, trasformato grazie a proiezioini video generate da un’intelligenza artificiale pndo dall’archivio digitale. Al termine dello spettacolo luminoso prende il via il festival, che coinvolgecon un percorso da piazza della Cittadella a Palazzo Moroni.