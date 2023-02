(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) –, azienda del comparto gaming che ha sviluppato titoli memorabili, come Final Fantasy, Kingdom Hearts e Dragon Quest, prosegue a spron battuto sulla strada della digitalizzazione. La software house di Tokyo ha recentemente annunciato di aver siglato un nuovo accordo con, leader del settore fintech. La partnership prevede la realizzazione e la commercializzazione di 10mila NFT, che si inseriscono nel quadro di “Symbiogenesis”, il progetto dedicato ai collezionisti di arte digitale e agli investitori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Per quanto si possa eccepire per alcune scelte di, non si può negare che già da diversi anni stia puntando attivamente a un'offerta parallela di titoli che celebrano i fasti del passato. ...Octopath Traveler II Piattaforma: PC, PS4, PS5, SWITCH, XONE, XSX Genere: gioco - di - ruolo Data di uscita: 24 Febbraio 2023 Sviluppatore:Distributore:, Nintendo acquire ...

Il prossimo gioco Web3 di Square Enix sarà su Polygon The Crypto Gateway

Octopath Traveler II | Recensione - Un'altra perla per gli amanti dei JRPG Spaziogames.it

Theatrhythm Final Bar Line di Square Enix è ora disponibile e pronto a trasportare i fan in un magico viaggio musicale. Nerdmovieproductions

Square Enix e Polygon ancora insieme Adnkronos

Polygon insieme a Square Enix | Rivoluzione crypto nel gaming! Criptovaluta.it

Octopath Traveler II è un signor seguito: scopriamo il ritorno del JRPG in HD-2D di casa Square Enix nella nostra recensione completa.Otto nuovi protagonisti si preparano al loro viaggio in OCTOPATH TRAVELER II. Scoprite con noi cosa aspettarvi dal seguito del JRPG!