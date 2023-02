Spagna | via libera alla “legge trans” e alla riforma del diritto all’aborto

... pensarono di risolvere la questione innalzando recinzioni, seguendo l'esempio dellanelle ... La Commissione aveva dato ilil 24 gennaio presentando un documento intitolato " Towards an ...Finora in, come in Italia, per cambiare la propria identità di genere sul documento d'... Il Congresso spagnolo ha approvato ieri, indefinitiva, anche una riforma della legge sull'aborto: le ...

Spagna, via libera alla "legge trans" e all'aborto sopra i 16 anni senza il consenso dei genitori TGCOM

Spagna, al via 'legge trans' e congedi mestruali Agenzia ANSA

Spagna, via libera a "legge trans", riforma dell'aborto e congedo mestruale RaiNews

Spagna, via libera del Parlamento alla "legge trans" e ai congedi mestruali - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Diritti civili, in Spagna via libera alla “legge trans” e ai congedi mestruali Sky Tg24

Rivoluzione in Spagna: è il primo Stato europeo a riconoscere alle donne il diritto al congedo per le mestruazioni dolorose ...E’ partita con successo martedì 14 febbraio a Viareggio la prima edizione del progetto di educazione ambientale “ NauticinBlu ”, promosso dall’associazione ambientalista Marevivo e destinato a ragazzi ...