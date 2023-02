Snowboard | Matteoli operato a Torino | a breve sarà dimesso

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ian, il 17enne campione italiano did’urgenza alla milza domenica scorsa,tra pochi giorni dall’ospedale Maria Vittoria di. Il decorso postrio, secondo i medici, è ottimo., primo italiano ad essere salito sul podio in una gara di big air di Coppa del Mondo nel 2022, è stato vittima di una brutta caduta in allenamento che gli causato la rottura della milza, la lesione dell’ileo e un’emorragia interna. A causa dell’infortunio, il giovane azzurro ha dovuto rinunciare ai Mondiali difreestyle in programma a Bakuriani, in Georgia, da domenica prossima al 5 marzo. SportFace.