Smartphone Poco M5s 4+128GB | 6 43” FHD+ AMOLED DotDisplay Grey | offerta su Amazon a meno di 190 €

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le offertedi oggi ci permettono di acquistareM5s, 6.43”. Lo sconto segnalato è di 39,01€, ovvero del 17% (Il prezzo consigliato è 229€). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il prodotto è venduto e spedito daed è disponibile alla spedizione immediata. LoM5s è in grado di scattare foto più nitide e registrare straordinari video 4K grazie al suo sistema dotato di fotocamera posteriore che cattura immagini ad alta definizione. Il telefono altresì include una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP per il rilevamento della profondità permettendovi di ...

... dunque, a dare risposta al quesito ci ha pensato un render esclusivo dadiffuso online. ...Pro che sembrerebbe provenire da una delle tante fabbriche cinesi che producono accessori per,......testato dagli specialisti di fotografia di DxOMark e il minimo che si possa dire è che lodelude. Nonostante il prezzo sempre più alto, si piazza solo al 10° posto della classifica. A...

Poco M5, il nuovo smartphone è già scontato su Amazon Libero Tecnologia

POCO X5 5G, la recensione: molto più del solito mid-range Telefonino.net

Poco M5s, acquistalo ora ad un OTTIMO PREZZO su Amazon Telefonino.net

POCO X5 Pro 5G Recensione: un ottimo smartphone low cost a inizio 2023 Everyeye Tech

POCO M5s, lo smartphone economico che cercavi è in offerta (-17%) Punto Informatico

Poco M5 è uno smartphone approdato in Italia da pochi mesi ma è già campione di sconto su Amazon che lo propone con quasi il 20% in meno sul prezzo, già basso di listino.Presunti render e foto ci mostrano come potrebbe essere Xiaomi 13 Ultra: sarà questo il design del prossimo top di gamma