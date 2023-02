Slittino naturale | azzurri dominanti nella prima manche del doppio della tappa di Umhausen

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ha preso il via il fine settimana di(Austria) valevole come quinta e ultimaCoppa del Mondo di2023. L’ultimo attostagione oggi prevedeva lagara di. Erano al via solamente quattro equipaggi ed è stato un vero e proprio dominio italiano. Patrick Pigneter e Florian Clara hanno concluso con il tempo di 1:21.06 con 80 centesimi di vantaggio su Patrick e Matthias Lambacher, mentre sono terzi gli sloveni Matevz Vertelj e Vid Kralj a 2.72. Quarta posizione per Anton Gruber Genetti e Hannes Unterholzner con un distacco di 3.66 dalla vetta. Il programmadivedrà un sabato decisamente ...

Sensazionale Evelin Lanthaler, laureatasi per la terza volta consecutiva campionessa del mondo nella rassegna mondiale dello(disciplina non olimpica) che si è svolta a Nova Ponente. La quasi 32enne altoatesina, padrona di casa, ha vinto alla sua maniera, dominando come di consueto in una gara condotta sin ...Evelin Lanthaler è campionessa del Mondo per la terza volta consecutiva. A Nova Ponente , la padrona di casa ha dominato una gara condotta sin dalla prima manche e chiusa con il tempo complessivo di 2'...

Ha preso il via il fine settimana di Umhausen (Austria) valevole come quinta e ultima tappa della Coppa del Mondo di slittino naturale 2023. L'ultimo atto della stagione oggi prevedeva la prima manche ...