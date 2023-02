Slittino | Nations Cup | Felderer primo nel singolo maschile a St Moritz

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Leonsi è aggiudicato la prova disul budello svizzero di St.per laCup di. L’azzurro ha preceduto con il tempo di 1:05.858 il tedesco Tim Grancagnolo, mentre in quinta posizione è giunto Lukas Gufler. Nelfemminile Verena Hofer è seconda a pari merito con l’austriaca Schulter dietro al miglior tempo fissato da hana Prock in 54.492. Quarta posizione per Nina Zoeggeler, sesta per Marion Oberhofer. SportFace.

Si sono disputate le prove valevoli per la Nations Cup della tappa di St. Moritz della Coppa del Mondo di slittino 2023. Sul budello elvetico sono andate in scena le quattro gare, del tutto ininfluent ...