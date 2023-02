Skicross | Jole Galli pioniera di una nuova era! Prima italiana della storia sul podio | è terza a Reiteralm!

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ha scritto una piccola pagina didello sport tricolore, riuscendo a salire sulin una tappaCoppa del Mondo di, disciplina dello sci freestyle. L’azzurra è stata splendidasulla neve di Reiteralm (Austria), dove ieri aveva conquistato il quarto posto. Si tratta del miglior risultato in carriera per la nostra portacolori, che oggi ha disputato la suaBig Final (nei due precedenti era stata sempre quarta). Un’non era mai riuscita ad agguantare una top-3 nel massimo circuito internazionale itinerante, mentre sul fronte maschile era giunto il terzo posto di Simone Deromedis nel dicembre 2021 a Val Thorens, a quasi sedici anni di distanza dall’ultima gioia per il Bel Paese in ...