Ski cross | storico podio per Jole Galli in coppa del Mondo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Per l'Italia c'è una storica prima volta nello ski, classificandosi terza nella gara didela Reiteralm (Austria), ha ottenuto il primoper l'Italia nel settore ...

Per l'Italia c'è una storica prima volta nello skicross. Jole Galli, classificandosi terza nella gara di Coppa del mondo a Reiteralm (Austria), ha ottenuto il primo podio per l'Italia nel settore ...Risultato storico per loitaliano a Reiteralm , tappa della Coppa del Mondo 2022/2023, dove Jole Galli ha centrato uno splendido podio. L'azzurra ha dato seguito alla bella gara di 24 ore prima sulla pista austriaca ...

È il miglior risultato di sempre per lo ski cross azzurro al femminile.MILANO (ITALPRESS) - Dopo il quarto posto di ieri, Jole Galli si è ...