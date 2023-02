(Di venerdì 17 febbraio 2023) Almeno 53sono statiin unattribuito all'nellacentrale, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in. L'è avvenuto nei ...

Anche in questo caso, le vittime stavano raccogliendo tartufi, ha precisato la stessa, ... l'Isis ha intensificato gli attacchi, nonostante la perdita delle sue roccaforti ine i colpi che ...Anche in questo caso, le vittime stavano raccogliendo tartufi, ha precisato la stessa, ... l'Isis ha intensificato gli attacchi, nonostante la perdita delle sue roccaforti ine i colpi che ...

Almeno 53 civili sono stati uccisi in un attacco attribuito all'Isis nella Siria centrale, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. (ANSA) ...Almeno 53 persone sono state uccise in un attacco attribuito allo Stato islamico (Isis) nella Siria centrale, ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH).