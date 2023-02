Sinner-Wawrinka orario e tv | ATP Rotterdam 2023 oggi | programma | quando inizia | dove vederlo | streaming

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dopo aver subito quattro sconfitte consecutive negli scontri diretti, l’ultima delle quali solo poche settimane fa agli Australian Open, Jannikè riuscito a battere Stefanos Tsitsipas nel match di secondo turno del torno ATP 500 di, nei Paesi Bassi. Un match del tutto a senso unico, dominato dall’italiano sostanzialmente in ogni aspetto. Incisivo al servizio, pronto in risposta e solidissimo nello scambio da fondo su entrambe le diagonali,si è così guadagnato il passaggio ai quarti di finale,incontrerà il “vecchio leone” Stan. La sfida tra l’azzurro e l’elvetico si terràcome quarto e penultimo incontro delgiornaliero ae non inizierà dunque prima delle 19.30. L’incontro sarà trasmesso ...

... Jannikbatte Stefanos Tsitsipas agli ottavi del torneo di Rotterdam - come gli era riuscito ... dove venerdì troverà lo svizzero Stan. L'azzurro - che non aveva mai sfidato il greco su ...... ha la faccia indifferente di quello che, come dichiara a caldo, sta pensando già alla prossima sfida, domani contro Stan. Jannikè cresciuto con in testa cose grandi. Come il piccolo ...

Dopo aver subito quattro sconfitte consecutive negli scontri diretti, l'ultima delle quali solo poche settimane fa agli Australian Open, Jannik Sinner è riuscito a battere Stefanos Tsitsipas nel match ...