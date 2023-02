Sinner vuole confermarsi dopo aver dominato Tsitsipas | la sfida contro Wawrinka vale la semifinale

(Di venerdì 17 febbraio 2023)la magnifica vittoriaal secondo turno dell’Atp 500 di Rotterdam 2023, Jannike mette nel mirino le semifinali del torneo olandese. Sulla strada dell’azzurro ci sarà Stan, che vanta un ottimo feeling con il torneo, avendolo già vinto nel 2015.però è nettamente più in forma, essendo reduce dal successo a Montpellier, e insegue la sesta vittoria consecutiva. Andiamo dunque a presentare l’in, in programma venerdì 17 febbraio alle ore 19:30. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Al secondo turnoè arrivata la vittoria più importante della carriera per ...

rimane solido da fondo, l'idea è di insistere sul rovescio dell'altro per poi entrare con il dritto inside - in, mentre Tsitsipasevitare gli scambi a ritmo costante e sostenuto. L'......ha messo in mostra tutti i progressi effettuati nel corso degli ultimi mesi e nonfermarsi in ... PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Jannike Stan Wawrinka scenderanno in campo a ...

Jannik Sinner vuole la rivincita con Tsitsipas a Rotterdam • TAG24 Tag24

Sinner vuole confermarsi dopo aver dominato Tsitsipas: la sfida ... SPORTFACE.IT

ATP Rotterdam: clamorosa prestazione di Sinner che domina Tsitsipas Ubitennis

Sinner avvisa i rivali: vuole riuscirci a tutti i costi Tennis Press

Tennis, Jannik Sinner: "Il cambio di coach Scelta difficile ma giusta. Non sono lontano dai migliori" OA Sport

La giornata dell’ATP 500 di Rotterdam si chiude in maniera quantomeno inaspettata, anche se buona per gli spettatori di casa: certo, non avrebbe voluto vincere così ... Nel giorno in cui Jannik Sinner ...Sinner rimane solido da fondo, l’idea è di insistere sul rovescio dell’altro per poi entrare con il dritto inside-in, mentre Tsitsipas vuole evitare gli scambi a ritmo costante e sostenuto.