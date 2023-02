Tutto secondo pronostico: Jannikè in semifinale nell'Atp 500 di Rotterdam. Dopo la super prestazione contro Stefanos Tsitsipas, l'azzurro ha battuto nei quarti Stanislas Wawrinka in due set, 6 - 1 6 - 3, in poco più di un'ora.a Rotterdam Jannik. Il 21enne risalito al n.14 del ranking dopo il trionfo a Montpellier di domenica scorsa (settimo trofeo ATP in carriera), ha affrontato e battuto in tre set il ...

Sinner avanza a Rotterdam: batte Wawrinka in due set e approda in semifinale La Gazzetta dello Sport

Jannik Sinner - Stan Wawrinka live: Tennis - ATP, Rotterdam Eurosport IT

ATP Rotterdam, Sinner domina Tsitsipas e avanza ai quarti di Finale numero-diez.com

ATP 250 Montpellier, Fucsovics si ritira: Sinner avanza ai quarti di ... TennisItaliano.it

Montpellier, Jannik Sinner avanza senza giocare Virgilio Sport

Poco più di un’ora per l’altoatesino che col 6-1 6-3 ora aspetta il vincitore della sfida tra i tennisti di casa Brouwer e Griekspoor 17 febbraio - Milano Tutto secondo pronostico: Jannik Sinner è in ...Intoccabile al servizio e consistente nello scambio, Jannik Sinner non lascia scampo a Stefanos Tsitsipas. Venerdì i quarti contro Wawrinka ...