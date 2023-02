(Di venerdì 17 febbraio 2023) Stasera il Napoli scenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emiliailper la 23ª giornata del campionato di Serie A TIM. Gli azzurri arrivano alla sfida di stasera senza l’ex del match, Giacomo Raspadori, che dovrà stare fermo per un po’ ai box a causa di un infortunio muscolare. Formazione NapoliilLucianoin vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions Leaguel’Eintracht Francoforte potrebbe far rifiatare qualche calciatore nel corso della sfidail. Di seguito quanto dichiarato in diretta da Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club:Napoli (Getty ...

'Questo è il momento migliore della mia carriera', esordisce così Giovanniai microfoni di Sky Sport UK. 'Per me è un piacere giocare a Napoli. Tutti parlano di calcio,...partire. Devo ...Così Giovannidescrive la sua prima stagione a Napoli, vissuta partendo dalla panchina ma ... Se l'attaccantenon segna, il sostituto può farlo. Lo stesso vale per la difesa e il ...

Cholito Simeone titolare con il Sassuolo Il piano studiato da Spalletti CalcioNapoli24

CdS- Spalletti ci sta pensando, Simeone titolare contro il Sassuolo ... casanapoli.net

Napoli, Raspadori salta il Sassuolo. Simeone: "Anche in Champions ... Notizie - MSN Italia

Simeone titolare contro il Sassuolo Spalletti pronto a sorprendere tutti! Spazio Napoli

Napoli, lo scudetto e la frase che Simeone ripete sempre al figlio Corriere dello Sport

L'attaccante azzurro Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK : " Essere un argentino qui a Napoli è fantastico. Il Napoli è diverso. Questo club rappresenta la storia d'Italia, la st ...Inoltre l’infortunio di Raspadori farà sì che aumenteranno le rotazioni in campo per Simeone, uno sempre pronto a sfruttare ... in campo stasera”, sottolinea il quotidiano. Non sarà titolare, al ...