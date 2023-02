Sicily Addict | il piacere di gustare i sapori autentici dell’enogastronomia siciliana

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Come approfittare del gusto unico e impareggiabile delle migliori prelibatezze siciliane? Chi vuole concedersi un peccato di gola speciale trova inuna soluzione squisita. Si tratta infatti della prima pasticceria e rosticceria digitale. Una selezione di prodotti siciliani online, eccellenze espressione di metodi artigianali e materie prime locali. Lo store digitale (www..it) prende forma dal desiderio di ridare voce a una terra che da sempre dà vita a prodotti enogastronomici unici, bontà apprezzate in tutto il mondo. Della proposta fanno parte oltre 300 specialità siciliane, che hanno conquistato la soddisfazione di più di 45mila clienti, il cui apprezzamento è raccolto, per altro, anche all’interno delle migliaia di recensioni certificate da Trustpilot. L’offerta ...

Milano, 16 febbraio 2023.interpreta il desiderio di assaporare autentiche eccellenze siciliane, mettendo a disposizione una selezione di bontà realizzate con metodi artigianali , utilizzando materie prime locali., ecommerce di prodotti enogastronomici d'eccellenza, ha da poco attivato una partnership con Fattoretto Agency , agenzia digitale specializzata in SEO per ecommerce, per l'...

Le eccellenze artigianali della cucina siciliana sono su Sicily Addict ... AndriaLive

Le bontà siciliane più apprezzate, realizzate con metodi artigianali ... Corriere Romagna

Sicily Addict, la prima pasticceria e rosticceria digitale siciliana: dove gustare eccellenze artigianali siciliareport.it

Calcio: Henry strizza l'occhio a panchina Usa "Conosco i giocatori ... Lo Speciale

Nasce Sicily Addict, l’incubatore di eccellenze enogastronomiche siciliane Food Makers

(Adnkronos) - Milano, 16 febbraio 2023. Sicily Addict interpreta il desiderio di assaporare autentiche eccellenze siciliane, mettendo a disposizione una selezione di bontà realizzate con metodi artigi ...Sicily Addict, ecommerce di prodotti enogastronomici d’eccellenza, ha da poco attivato una partnership con Fattoretto Agency, agenzia digitale specializzata in SEO per ecommerce, per l’ottimizzazione ...