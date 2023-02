«Si parla di intelligenza artificiale | senza pensare alla sostenibilità digitale» | l’intervista ad Ale Agostini

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Siamo partiti dal report sulle ricerche che gli italiani fanno su Google su temi legati all’ambiente, per cercare di capire quanta consapevolezza ci sia nel nostro Paese sul futuro e sul futuribile. Perché spesso e volentieri si fa riferimento all’inquinamento provocato dai mezzi di trasporto, dalle fabbriche, dagli allevamenti intensivi. Ma ci sono oggetti (anche virtuali) che utilizziamo ogni giorno e che lasciano una traccia indelebile sul nostro clima e sono tutti racchiusi in quel magico mondo chiamato Internet. Per questo abbiamo deciso di approfondire questo argomentondo direttamente con Ale, CEO di AvantGrade e fondatore di Karma Metrix, il progetto nato per portare all’attenzione di tutti (dalle aziende ai singoli cittadini) la misurazione delle emissioni che derivano dalle pagine web. LEGGI ANCHE > Agli italiani interessa ...