Andriyha parlato al Corriere della Sera del progetto "Football for Ukraine" e del. Ecco le parole dell'ex attaccante rossonero: RACCOLTA FONDI ...a Milano per la sua fondazione si è concesso una gita a San Siro martedì scorso per- Tottenham. ' Il, dopo la vittoria con il Torino, mi è sembrato in ripresa, più ...

CorSera - Shevchenko: "Milan in Champions devi avere coraggio. Leao Spero rinnovi. A De Ketelaere... Milan News

Shevchenko, il Milan e l’Ucraina: «La guerra mi ha cambiato, ma ora sono pronto per una panchina» Corriere della Sera

Milan, Sheva: 'Pioli ha ritrovato l'alchimia. La guerra mi ha cambiato ma ora torno ad allenare' Calciomercato.com

Shevchenko: “Milan, quarti di Champions possibili. Leao spero che resti” Pianeta Milan

Shevchenko: 'La guerra mi ha cambiato. Torno al lavoro che amo' AreaNapoli.it

Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera del momento passato dal Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore: «Il Milan, dopo la vittoria con il Torino, mi è sembrato in ripresa, ...In Serie A sono diversi le panchine a rischio e tra i nomi valutati c'è anche quello di Shevchenko. Ecco i dettagli.