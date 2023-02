Settore giovanile | Programma gare

Leggi su seriea24

Si comunicano di seguito gli impegni delgranata per il prossimo fine settimana. Campionato Primavera 2 Girone B – 19^ Giornata Sabato 18 Febbraio 2023 ore 14:30 – Campo "Volpe", Salerno. Salernitana – Cosenza Campionato Under 17 Girone C – 20^ Giornata Domenica 19 Febbraio 2023 ore 15:00 – Campo "Volpe", Salerno. Salernitana – Bari Campionato Under 14 Gruppo 7 – 12^ Giornata Sabato 18 Febbraio 2023 ore 15:00 – C. S. "Sant'Agata", Reggio Calabria. Reggina – Salernitana Campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 Girone A – 14^ Giornata Domenica 19 Febbraio 2023 ore 11:00 – Campo "Volpe", Salerno. Salernitana U13 – Giffoni Campionato Serie C Femminile Girone C – 18^ Giornata Domenica 19 Febbraio 2023 ore 14:30 – Campo "Kennedy", Napoli. Independent – Salernitana