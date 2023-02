Settore Giovanile | Primavera a Carrara

Leggi su seriea24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Secondo posticipo stagionale per ladi Paolo Mandelli: la gara esterna con la Carrarese, in calendario sabato 18 febbraio per la 17^ giornata, è slittata, su richiesta del club toscano, a domenica 19 con inizio alle ore 15.30. Si giocherà sul sintetico dell’impianto in via Buon Riposo a Seravezza, in provincia di Lucca. Dopo il pareggio interno (1-1) col l’Olbia il Modena gioca per conservare il posto nella zona playoff dove, con 29 punti in 16 gare, 36 reti fatti e 23 subiti, con il terzo miglior goleador del girone A (Diego Mordini è arrivato a quota 10 senza rigori), è 4° in classifica alle spalle di Sudtirol e Pro Vercelli (30) e il capolista Renate (34). La Carrarese di Andrea Danesi ha 21 punti, nell’ultimo turno ha perso 1-0 a Piacenza: la gara d’andata a Bomporto finì 2-0 per i gialloblù con reti di Mordini e Vaccari. Fonte articolo e foto: ...