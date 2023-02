Servizio scuolabus a Baronissi | lavoratori in sciopero il prossimo 27 febbraio

Da lunedì 20 febbraio, in forma sperimentale, sarà attiva la AppAnzio, rivolta alle famiglie dei 564 alunni ...Aumentate anche le rette delasilo nido, dell'utilizzo delloe quelle del centro diurno integrato casa di giorno. Per quanto riguarda il nido, nell'anno scolastico 2021/2022, per ...

Da lunedì 20 febbraio al via il servizio App Scuolabus Anzio Il Faro online

SCUOLABUS STORY – A Brolo, da oggi in funzione, il servizio sostitutivo Scomunicando

Baronissi, servizio scuolabus: il 27 febbraio lavoratori in sciopero ZON

Arenzano, vandalizzato nella notte lo Scuolabus delle scuole ... Cronache Ponentine

Servizio scuolabus a Baronissi,nessun accordo sulla riassunzione di 3 lavoratori Virgilio

Basterebbe questa semplice frase per far comprendere che siampo in mano ad un manipolo di matti che guida a fari spenti nella notte, bendati e ubriachi… Almeno si schiantassero questi ignoranti… Bce: ...L'utente potrà visualizzare in tempo reale la posizione dello scuolabus lungo il percorso di riferimento. Anzio – Da lunedì 20 febbraio, in forma sperimentale, sarà attiva la App Scuolabus Anzio, rivo ...