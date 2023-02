Serie B | Cosenza-Reggina ad alto rischio | la decisione

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il derby calabrese tradel prossimo turno diB è stato classificato come adDi seguito il comunicato ufficiale pubblicato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per la sfida diB tra. COMUNICATO – «Per l’incontro di calcio diB “” del 28 febbraio 2023, caratterizzato da profili di, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Reggio Calabria esclusivamente per il settore ospiti; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di ...