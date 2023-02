Serie A | Sassuolo - Napoli 0 - 2

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nell'anticipo della 25/a giornata diA, ilha battuto 2 - 0 ilal Mapei Stadium grazie alle reti di Kvaratskhelia (dieci reti in campionato) e Osimhen (18 centri per lui, ...

La festa per la 1000esima panchina di Spalletti resa speciale da altre due magie: 10° decimo gol in campionato di Kvaratskhelia e il 18° di Osimhen, che è devsatante i anche contro ile firmare il raddoppio del Napoli. Per la capolista, momentaneamente a +18 sull'Inter, è la 7vittoria di ...Finisce 0 - 2 trae Napoli. Ancora in gol la coppia Kvaratskhelia - Osimhen, ancora una volta i migliori in campo. Nelmale Bajrami, convincente Laurienté. Tutti i voti del telecronista della partita, Riccardo Gentile: i migliori e peggiori del ...

Il Napoli vince ancora e spazza via anche il Sassuolo. Con due reti siglate nel primo tempo da Kvaratskhelia e Osimhen, gli azzurri archiviano la pratica. 2-0 al Mapei Stadium per gli uomini di Lucian ...Altro passo verso lo scudetto per il Napoli che ha battuto 2-0 il Sassuolo nell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium la squadra di Spalletti ha sbloccato il risultato già ...