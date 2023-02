Serie A | Il ritorno di Giuseppe Rossi | il calciatore che non si arrende mai

(Di venerdì 17 febbraio 2023) 2023-02-17 19:43:21 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: C.A 36 anni e una lunga storia di infortuni alla schiena, L’illusione diper il calcio rimane intatta. Tanto che decide di tentare nuovamente la fortuna in Italia e firma con il SPAL dallaB, il club che ha licenziato pochi giorni fa Daniele Dee che ha nelle sue fila un altro illustre veterano: Radja Nainggolan. ‘Pepito’, che aveva già giocato con la maglia dell’Emilia Romagna la scorsa stagione, si allenava da settimane con la squadra ma ora ha firmato un contratto per giocare nel ‘Calcio’,d’argento. Nell’aprile dello scorso anno, una distorsione al ginocchio ha nuovamente tenuto l’italiano fuori dal campo. Punito in passato con tre ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Calciomercato Tutti gli acquisti ufficiali inB Arriva un altro colpo di mercato per laB. La Spal ha ufficializzato ildi Pepito Rossi che andrà a ...... chiamate ad affrontare sul parquet amico del PalaMalè la formazione del Club Basket Frascati in un match valido per la settima giornata didel campionato diB di basket. Reduce da un ...

Serie A: Inter, con l'Udinese il ritorno ai tre punti vale 1,50. Roma e ... Calciomercato.com

Scommesse Serie A: Inter, con l'Udinese per il ritorno ai tre punti ... Redazione Jamma

Serie A: Inter, con l'Udinese per il ritorno ai tre punti. Quote ... Calciomercato.com

Il ritorno di Django, la recensione dei primi due episodi Sky Tg24

Probabili formazioni Serie A della 23^ giornata: le news dai campi Sky Sport

Partiamo dai padroni di casa che possono contare in un Paolo Bartolomei in più nel motore. Il centrocampista biancorosso, protagonista nel ritorno in Serie A della Cremonese lo scorso anno, vanta un ...ROMA. Ritorna in campo la Serie A. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite del ventitreesimo turno di campionato ...