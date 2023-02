Terrore in provincia di Napoli dove malviventi violentiildelle Poste e portano via un bottino mostruoso. Ad Afragola due rapinatori armati di pistola mettono a segno un colpo da 92mila euro e scappano braccati dalla Polizia. Da ...In azione due banditi che, con il volto travisato, hanno sequestrato per pochi minuti ildell'istituto costringendolo, alle 8.05, ad aprire la cassaforte e a consegnare loro l'ingente somma ...

Rapina alle Poste, banditi sequestrano direttore, aprono cassaforte e volano via con 92mila euro Il Riformista

La Dia sequestra 500mila euro ad un imprenditore cosentino vicino ... Corriere della Calabria

DIA sequestra beni per 500mila euro ad imprenditore cosentino Calabria Magnifica

'ndrangheta, la DIA sequestra beni per 500mila euro a imprenditore wesud

FAO: SALVATE LE PRATERIE, CHE “SEQUESTRANO” IL ... nelcuore.org

Sequestrano il direttore delle Poste e portano via un bottino mostruoso da 92mila euro in banconote e monete: sul colpo indaga la Polizia di Stato ...Rapina choc ad Afragola, in provincia di Napoli. Due banditi, armati di pistola, hanno atteso l'arrivo del direttore dell'ufficio postale di via Trieste e Trento per poi ...