Senza precedenti | Ignazio La Russa? In che trasmissione va la 2° carica dello Stato

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Francesca Fagnani sta vivendo un momento d'oro, che si è meritata in pieno. Dopo il successo di Belve, la giornalista ha brillato anche nel ruolo di co-conduttrice al Sanremo 2023, che ha interpretato con ironia e spessore. Il suo monologo per dare voce ai minori che si trovano in carcere èun momento alto del Festival e infatti èparticolarmente apprezzato. Adesso la Fagnani si sta preparando a tornare in onda con Belve, tra l'altro con diverse novità. Il programma sbarcherà infatti in prima serata su Rai2: una promozione del tutto meritata, che comporterà anche un aumento delle interviste, che passeranno da due a tre per ogni puntata. C'è grande curiosità di scoprire il riscontro a livello di ascolti: le sensazioni sono positive, dato che Belve è un format affermato, che ha funzionato benissimo in seconda serata e che quindi ha ...