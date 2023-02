Se si sostituisce la futurologia con la sfera di cristallo | allora in Parlamento possono dire la loro maghi e simili

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Come accade di frequente, una notizia importante di questi giorni, ha trovato posto sulla carta stampata in un trafiletto e è stata comunicata da emittenti specializzate giusto per un flash. Mercoledì David Malpass, presidente della Banca Mondiale, ha annunciato le proprie dimissioni. La motivazione addotta è stata che intende impegnarsi in altre esperienze lavorative. Nello scorso settembre era stato oggetto di critiche diffuse per aver escluso l’incidenza dell’uso di combustibili fossili sul cambiamento del clima. È opportuno partire da questo episodio per agganciarsi a una questione che in Europa sta dando filo da torcere sia a livello centrale, cioè alEuropeo, che a ciascuno dei governi nazionali. Anche per essa la pietra dello scandalo è da individuarsi nell’ utilizzo dei carburanti convenzionali. Più precisamente, a Bruxelles si vuole che dal 2O35, in ...