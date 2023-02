Se hai saltato la rottamazione-ter | chiudi tutti i debiti col fisco con questa nuova procedura “ottimo”

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Se haicon ile haila-Ter allora questo è il momento ideale per regolarizzarei conti e chiudere le situazioni in sospeso. Con laLegge di bilancio sono stati emanati bonus e anche nuovi elementi per poter migliorare la propria posizione, cancellando le eventuali pendenze. Purtroppo la situazione è molto più comune di quello che si possa immaginare. Agevolazioni pagamenti fiscali 2023 (ilovetrading.it)Esistono diverse forme di agevolazione per i contribuenti, in questo modo si può sanare il debito e anche chiudere le controversie aperte con l’Agenzia delle Entrate, sia per pratiche già avviate che sono ormai in Cassazione che per quelle in fase di maturazione. Con lapubblicazione, tra le forme agevolate, è stata ...