Se ChatGpt si innamora in modo inquietante di chi gli fa le domande

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Amorevole, senziente, ma anche permaloso e aggressivo. Sono tanti gli “atteggiamenti” e i tratti caratteriali diintegrato nel motore di ricerca Bing di Microsoft. Il bot conversazionale ha manifestato molti comportamenti che mettono a disagio gli utenti e dimostrano che la chatbot è ben lontano dall’essere pronto. Lanciato la settimana scorsa,rappresenta una novità dell’implementazione dell’intelligenza, che sarà introdotta su più browser (finora era riservata a Microsoft Edge).è alimentato da un modello linguistico chiamato Gpt-3, programmato per comprendere il linguaggio umano e generare risposte basate su enormi quantità di dati. È stato sviluppato dalla startup americana Open AI. La novità tecnologica è sulla bocca di tutti. L’imprenditore Elon Musk, cofondatore e ceo di Tesla, SpaceX, Neuralink e The ...

