Scontro Berlusconi-Ppe | la controffensiva di Ronzulli | «Weber inadatto a guidare i popolari europei»

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Con un tweet, nel pomeriggio di oggi, 17 febbraio, il bavarese Manfredha annunciato la cancellazione delle giornate studio del Partito popolare europeo, previste a Napoli il prossimo giugno. Il motivo? «Le dichiarazioni di Silviosull’Ucraina», ha spiegato il presidente del gruppo europeo. Un’ondata di protesta si è levata tra gli esponenti di Forza Italia. In molti non escludono che dietro l’uscita disi nasconda un disegno più grande, ovvero quello di liberarsi della figura diper agevolare un matrimonio a Strasburgo trae Conservatori. Altri, attribuendo una debolezza alla leadership del tedesco, sostengono che abbia ceduto alle insistenze dei politici del Ppe dell’Est Europa, particolarmente turbati dalle affermazioni del Cavaliere. Ma, interpretazioni a ...

Ronzulli riformula il celebre titolo del settimanale britannico The Economist che, nel 2001, in una copertina dedicata al Cavaliere scrisse: " Why Silviois unfit to lead Italy ". Prima di ...Sui bonus edilizi ènel mondo politico, anche all'interno della maggioranza. Il decreto Superbonus approvato ... Secondo il partito di Silviola norma sui bonus edilizi va cambiata. "...

Scontro Berlusconi-Ppe, la controffensiva di Ronzulli: «Weber ... Open

Lo schiaffo del Ppe a Berlusconi, annullato il vertice a Napoli Agenzia ANSA

Il Ppe cancella la riunione a Napoli dopo le parole di Berlusconi su ... ROMA on line

Ruby ter, assolto Silvio Berlusconi. «Il fatto non sussiste» Il Sole 24 ORE

L’assoluzione di Berlusconi costringe Meloni a occuparsi di giustizia (auguri) Linkiesta.it

Il titolo di quel film di Scola del 1974 con Gassman, Manfredi e la Sandrelli riassume bene la ‘storia’ dei rapporti tra Silvio Berlusconi, ex-premier e leader di Forza Italia, e il tedesco Manfred We ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-cfbc5257-91fa-ae23-f00a-9170cfc531 ...