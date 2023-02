Scontro al Gf Vip tra Oriana e Antonino | la lite che coinvolge Daniele

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 17 febbraio 2023)al Gf Vip tra. I due nelle scorse ore hanno avuto un litigio animato riguardo alle nomination. Il pubblico da casa infatti ha decretatocome la concorrente preferita dal pubblico. Questo particolare ha animatoche ha affermato aDal Moro: “Antonella viene giudicata da cinque mesi, lei non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:sbotta contro: “Forse non lo capisci bene. Non mi piace quando…” Poi scatta la passione ma la regia censurasbotta contro: “Ragazzi ma stiamo scherzando davvero? io questa qui la devo denunciare per…” Gf Vip, ...