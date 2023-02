Sciopero nazionale del Tpl | il Comune di Fiumicino | “Vigiliamo su sicurezza e diritti”

(Di venerdì 17 febbraio 2023)– “A seguito dellodel Trasporto Pubblico Locale indetto oggi e che si è svolto anche nella nostra città, in qualità di Assessora al Lavoro, questa mattina ho accolto una delegazione di lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico locale in capo alla società Trotta e del trasporto scolastico in capo alla società Fratarcangeli. Le richieste della piattaformariguardano soprattutto lasul lavoro e un adeguato rinnovo contrattuale”. A parlare, a margine dell’incontro, è l’assessora al Lavoro deldi, Anna Maria Anselmi. “I lavoratori di Trotta che operano sul territorio delhanno riconosciuto il nostro impegno nel cercare di porre rimedio ai problemi della società del Tpl pagando ...

'Altissime le adesioni in tutta Italia allodi 24 ore del Trasporto pubblico locale proclamato dall'Unione sindacale di base'. Lo afferma l'Usb in una nota. 'I lavoratori - aggiunge il sindacato di base - hanno partecipato ...... compreso logenerale di tutta la filiera delle costruzioni' dice Genovesi in una nota. 'O ... con grave danno all'economiama anche all'ambiente, colpendo per di piu' i redditi piu' ...

A Napoli Metro Linea 1 ferma da Dante a Garibaldi, chiuse le funicolari, bus ridotti dell’80% per lo sciopero di 24 ore Usb ...Il 3 prossimo marzo è previsto anche un presidio davanti al ministero dei Trasporti a Roma, sciopero dei trasporti: disagi e ritardi in tutta Italia ...