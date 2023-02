Sciopero mezzi oggi | venerdì 17 febbraio | da Roma a Milano | tutte le info

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) –deidi trasporto nazionale17: da, eccole ultimermazioni. Si tratta di una mobilitazione con la quale si “vogliono rivendicare la centralità dei Trasporti pubblici e del ruolo degli addetti al settore, principali vittime delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione”, si legge sul sito dell’Unione sindacale di base. “Il susseguirsi di rinnovi contrattuali ‘farsa’ in cambio della crescente svendita dei diritti fa, di questo lavoro, un lavoro dal quale si ‘fugge’, sia per l’indisponibilità di sottostare al crescente decadimento dello stato dei servizi e i pesanti ...

A Roma lo sciopero coinvolgerà Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl con i mezzi fermi dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. A Milano bus, metro e tram a rischio dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.

Venerdì di passione nel trasporto pubblico locale a causa dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base, Lavoro Privato. Da nord a sud si fermeranno bus, metro, tram e ...