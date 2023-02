Sciopero mezzi | oggi a Milano chiuse 3 linee metro su 5 Corse ridotte anche a Roma LIVE

(Di venerdì 17 febbraio 2023) A proclamare la protesta è stata l'Unione Sindacale di Base - Lavoro Privato, che ha in programmaun presidio davanti al ministero dei Trasporti il prossimo 3 marzo. Daa Napoli, in molte città potrebbero registrarsi disagi per chi deve spostarsi con bus,, tram e treni locali. La mobilitazione del trasporto pubblico locale dura 24 ore, con la circolazione che è garantita nelle fasce che comprendono le ore di punta

...di unodel Tpl previsto sull'intera rete Atac, oltre ai divieti permanenti già previsti, si dispone dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 il divieto della circolazione per ia ...... con maggiori tempi di attesa alle fermate, anche idi superficie. Le tre linee resteranno chiuse fino alle 15 e, stando agli orari dello, nuovi problemi potrebbero registrarsi a ...

Sciopero mezzi Roma: oggi a rischio bus, metro e tram. Tutte le informazioni RomaToday

Al via lo sciopero trasporti di 24 ore. Stop a bus, metro e treni. Ecco la mappa per città Il Sole 24 ORE

Sciopero dei trasporti: treni, metro e bus a rischio in tutta Italia per 24 ore RaiNews

Sciopero venerdì 17 febbraio, bus, metro e treni a rischio: le fasce garantite Corriere della Sera

Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di venerdì 17 febbraio: treni, metro e bus a rischio in tutta Italia TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un altro venerdì con il fiato sospeso per chi si muove con i mezzi pubblici: per venerdì 17 febbraio le organizzazioni sindacali Usb e Cobas hanno proclamato uno sciopero nazionale del… Leggi ...