Sciopero mezzi | le news di oggi A rischio metro e bus in tutta Italia DIRETTA

(Di venerdì 17 febbraio 2023) A proclamare la protesta è stata l'Unione Sindacale di Base - Lavoro Privato, che ha in programma anche un presidio davanti al ministero dei Trasporti il prossimo 3 marzo. Da Milano a Napoli, in molte città potrebbero registrarsi disagi per chi deve spostarsi con bus,, tram e treni locali. La mobilitazione del trasporto pubblico locale dura 24 ore, con la circolazione che è garantita nelle fasce che comprendono le ore di punta