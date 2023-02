Sci alpino | Odermatt e Meillard firmano la doppietta svizzerra nel gigante mondiale Decimo Della Vite

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Apoteosi svizzera nelmaschile di Courchevel. Il grande favorito Marcoconquista la sua seconda medaglia d’oro di questa rassegna iridata, mentre l’argento va sul collo del compagno di squadra Loic. Bronzo per l’austriaco Marco Schwarz, che non riesce a confermare la leadershipprima manche. Mancava solo l’oroa Marcoper completare il suo personale bottino in. In questo momento lo svizzero ha in suo possesso tutti i titoli più prestigiosi, essendo il detentorecoppa di specialità (vincerà anche in questa stagione) e anche il campione olimpico in carica.riporta la Svizzera sul gradino più alto del podio indopo il successo di Carlo Janka ...