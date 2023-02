Sci alpino | Marco Odermatt | “Non mi aspettavo di vincere | Marco Schwarz ha sciato bene”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) I Mondiali 2023 di scioggi a Courchevel (Francia) hanno visto andare in scena il gigante maschile: doppietta elvetica conprimo in 2’34?08 davanti a Loic Meillard, secondo a 0?32, mentre completa il podio l’austriaco, terzo a 0?40. I medagliati hanno parlato al sito della FIS. Lo svizzero: “È incredibile, abbiamo così tanti fan svizzeri qui, familiari e amici, grazie al pubblico. Oggi è stata un’altra grande battaglia. Un’altra gara difficile, condizioni difficili, devi sempre spingere, ma stare in piedi. Non è stato facile concentrarsi e avere l’energia per la parte finale. Non midi, ...

I Mondiali 2023 di sci alpino in corso di svolgimento a Courchevel - Méribel stanno per giungere al termine e, nella giornata di domani, sabato 18 febbraio, andrà in scena lo slalom femminile . Il programma prevede la ...Gli highlights delle due manche del gigante maschile andato in scena quest'oggi, venerdì 17 febbraio, sulle nevi francesi di Courchevel/Meribel per i Mondiali di sci alpino 2023. Trionfa Marco Odermatt, che dopo il successo in discesa si prende anche l'oro in gigante. Battuto il connazionale Meillard e l'austriaco Schwarz. Filippo Della Vite è il miglior ...

PAGELLE GIGANTE MASCHILE MONDIALI SCI ALPINO 2023 Marco Odermatt, 10: è il nuovo deus ex machina dello sci alpino, ciò che per quasi 10 anni era stato l'austriaco Marcell Hirscher. Classe 1997, ha già ...