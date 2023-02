Sci alpino | le pagelle del gigante maschile | non dilapidiamo il talento di Della Vite | Borsotti stupisce

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023)MONDIALI SCI2023 Marco Odermatt, 10: è il nuovo deus ex machina dello sci, ciò che per quasi 10 anni era stato l’austriaco Marcell Hirscher. Classe 1997, ha già in bacheca un oro olimpico e due ai Mondiali, oltre alla Coppa del Mondo generale (con la seconda in arrivo). Lo svizzero è destinato ad attaccare tanti record di questo sport. Oggi ha vinto senza impressionare come aveva fatto in discesa, eppure imporsi da favoriti è per pochi eletti. Loic Meillard, 9.5: paga la prima manche troppo angolata per i suoi gusti. Nella seconda (tracciata, va ricordato, dall’allenatore degli elvetici) si è scatenato, realizzando il miglior tempo assoluto e mettendo persino paura al fenomenale compagno di squadra. La vittoria di Schladming non era stata casuale. Non solo la ...