Sci alpino | gigante maschile oggi in tv | orario e streaming Mondiali Courchevel Méribel 2023

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il programma, gli orari e la diretta tv delaididi sci. Saranno quattro gli azzurri al via: Luca de Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti e Alex Vinatzer. Appuntamento a partire dalle ore 1o con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. IL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport+HD) e su Eurosport, mentre losarà disponibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

E' quanto ha detto Federica Brignone, commentando il suo argento ai Mondiali di, in corso a Méribel, in Francia. "Mentalmente ero veramente carica e ho fatto del mio punto debole la mia ...E' la seconda volta, che la 32enne valdostana dei Carabinieri riesce nell'impresa, 12 anni dopo la conquista dell'argento nel gigante di Garmisch 2011, sua prima medaglia iridata. Federica Brignone ...

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Federica Brignone argento a 0.12 da Shiffrin, quinta Bassino in rimonta OA Sport

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: si comincia, Asja Zenere sarà la prima azzurra in gara OA Sport

Sci alpino, Mondiali 2023: il borsino del gigante. Favoriti, outsider, speranze di medaglia dell'Italia OA Sport

» SCI ALPINO, LA BARZIESE ASJA ZENERE 22ª NEL SUO PRIMO GIGANTE IRIDATO Valsassinanews

Sci alpino, Ossola ski miglior squadra in slalom al Trofeo Scilligo di Formazza La Stampa

Penultima gara al maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023. Dopo il parallelo è il momento di tornare in pista per lo slalom gigante, in programma alle ore 10 con la prima manche e alle ore ...Nel gigante maschile dei Mondiali di sci alpino 2023 a Courchevel (Francia) non si vede un favorito diverso da Marco Odermatt. Lo svizzero, già vincitore dell’oro in discesa libera, si cimenterà nella ...