Sci alpino | Filippo Della Vite | “Ho patito la lunghezza | ma ho dimostrato che ci sono”

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ha chiuso al 10° posto un’ottima prima manche del suo primo slalom gigante in un Mondiale. Il distacco da un fenomenale Marco Schwarz è piuttosto ampio, ben 2”40, ma tra difficoltà delle neve e soprattuttodel tracciato, i distacchistati enormi per tutti, anche per atleti molto quotati. Il giovane azzurro, che era tra i migliori in assoluto fino a metà percorso, ha parlato ai microfoni di Rai 2 al terminesua prova: “Mi è sembrata una buona gara, fino a metà ero messo molto bene. Questo è un gigante vero, difficilissimo e si vede infatti dai distacchi”. A soli 21 anni e con una seconda manche in cui si può fare molto bene, l’atteggiamento ed il tempo dell’azzurro rimangono assolutamente incoraggianti....