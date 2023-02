Schillaci | “Meloni sta meglio | si rimetterà presto”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ieri abbiamo avuto il Consiglio dei ministri e il presidente” Giorgia“si è collegato a distanza perché non stava bene. Poi ci siamo sentiti in serata, mi ha detto che aveva una sindrome influenzale e che però stavarispetto ai giorni precedenti. Si”. A dare un aggiornamento sulle condizioni della premierè stato il ministro della Salute Orazio, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

(Adnkronos) - "Ieri abbiamo avuto il Consiglio dei ministri e il presidente" Giorgia Meloni "si è collegato a distanza perché non stava bene. Poi ci siamo sentiti in serata, mi ha detto che aveva una ...