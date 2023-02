Scherma | le azzurre del fioretto sono d’oro

(Di venerdì 17 febbraio 2023), ancora una grandissima notizia per tutti gli appassionati e per gli italiani: ledelhanno conquistato un fantastico oro. Nella gara di Coppa del Mondo difemminile under 20 di scena a Jena (Germania) il CT jesino Stefano Cerioni ha schierato Carlotta Ferrari (Aereonautica militare ma allenata alla comensedalla Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Intanto in questi giorni a tenere banco la il ranking internazionale dove la sciabolatrice salernitana è la seconda delleoccupando attualmente la posizione numero 11. Tre posizioni più ...Tra loro, anche i campioni in carica Giorgio Malan (Fiamme) e Elena Micheli (Carabinieri), ... Si parte con le gare venerdì 17 febbraio, nel pomeriggio, con la qualifica maschile di...

"LA BELLEZZA IN UN GESTO" A BARCELLONA – LE SPADISTE ... Federazione Italiana Scherma

Scherma, Fichera “Mondiale di Milano con tante medaglie azzurre ... Padova News

Scherma: Cdm. Spadiste azzurre d'argento a Barcellona Tiscali

Scherma, Coppa del Mondo Torino 2023: quindici azzurre qualificate per il tabellone principale OA Sport

Boscarelli guida le giovani atlete agli Europei di scherma: tante le ... anteprima24.it

Tanti sono gli italiani, che dopo le gare del weekend hanno fatto dei passi in avanti nel ranking FIE. Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con ...La scherma, attraverso i grandi eventi agonistici in calendario ... Presidente della società Lame Azzurre “Maestri Zumbo” Brindisi. “La città ha fatto sistema per organizzare una manifestazione d’alto ...