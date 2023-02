Scherma | i convocati azzurri per gli Europei Giovanili a Tallin

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma – È il Campionato Europeo Cadetti e Giovani din ad aprire la serie dei grandi appuntamenti che “assegnano titoli” nel 2023 dellainternazionale. Dal 21 al 28 febbraio la Capitale dell’Estonia sarà sede di otto giornate di gare in cui saranno incoronati 24 nuovi campioni continentali, tra individuali e squadre, 12 per la categoria Under 17 e altrettanti per l’Under 20. Una kermesse attesissima, che ha sempre visto nascere e fatto conoscere talenti poi affermatisi come protagonisti anche sul palcoscenico degli Assoluti. Sono 48 glini, chiamati a rappresentare il Tricolore sulle pedane estoni. I Responsabili d’arma Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola, sulla base dei riscontri avuti nell’intensa prima ...