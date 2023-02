Sbancato il SuperEnalotto a Roma e provincia | cinque vincite del 6 da record

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023)sono state baciate diverse volte dalla fortuna. La dea bendata si è fermata nei paraggi e ha deciso di soggiornarvi per diverso tempo, senza mezze misure, e lo ha fatto con il ‘6’ del. Infatti, dopo oltre un anno e mezzo di assenza, ecco che il magico numero ritorna a far sorridere e cantare di gioia i suoi fortunati adepti., la fortuna bacia: oltre 53mila euro di vincita in Centroilgiovedì 16 febbraio Un jackpot da, dal valore di ben 371 milioni di euro è stato vinto nel concorso di giovedì 16 febbraio. La sestina milionaria è: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23. Era da tempo, ormai, che il ‘6’ non faceva sognare gli italiani appassionati del ...