Satelliti al servizio delle emergenze Le immagini choc dalla Siria | prima e dopo il sisma

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ecco un racconto attraverso lesatellitari per vedere cosa è cambiatoil terremoto che ha sconvoltoe Turchia: uno dei peggiori tra quelli che hanno colpito la regione nell’ultimo secolo. Sono salite ormai a più di 41mila le vittime accertate e, nonostante non esista una vera e propria stima ufficiale di quante persone possano essere ancora sepolte sotto le macerie, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha parlato di più di 35mila vittime registrate in Turchia, mentre si stima siano circa 8mila le persone salvate dalle macerie. A dieci giorni dalle prime terribili scosse da 7,7 di magnitudo, sono state numerose lesatellitari susseguitesi in rete per aiutarci a comprendere l’entità del disastro e sostenere le squadre locali nei loro sforzi di soccorso e salvataggio. Ma, mentre per la ...