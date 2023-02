(Di venerdì 17 febbraio 2023) La polemica scoppiata in vista del match trae Napoli, a causa del divieto di entrare nello stadio con i colori azzurri, non si placa. Il sito ufficiale del club neroverde ha comunicato che per la sfida-Napoli vengono vietate l’ingresso di maglie, sciarpe e bandiere della squadra azzurra, a causa delle questioni di sicurezza e ordine pubblico. Questa decisione ha causato una grande controversia, soprattutto in una zona in cui la presenza deisi del Napoli è molto alta. Ilvieta sciarpe e vessilli aisi del Napoli Gennaro De Crescenzo, Presidente del Movimento Neoborbonico, sui propri canali social, ha manifestato tutta la propria amarezza, nei confronti di un provvedimento palesemente razzista. “Il, in occasione della prossima partita con il ...

In merito alla gara- Napoli, in programma domani sera dalle ore 20.45 presso il Mapei Stadium, ilcalcio in un comunicato rende noto che sarà assolutamentel'ingresso di ...In merito alla gara- Napoli, in programma domani sera dalle ore 20.45 presso il Mapei Stadium, ilcalcio in un comunicato rende noto che sarà assolutamentel'ingresso di ...

Sassuolo, vietato il tifo napoletano: Qualcuno ha ancora il coraggio di dire che è solo calcio napolipiu.com

Sassuolo – Napoli: vietato entrare nella curva con vessilli del Napoli ExPartibus

Sassuolo: "Assolutamente vietato l'ingresso di maglie, sciarpe, bandiere del Napoli" Virgilio

Sassuolo, striscione dei tifosi al Mapei Stadium: "Vietato mollare, c'è un campionato da riscattare" TUTTO mercato WEB

Sassuolo – Napoli, parla Dionisi Modena 2000

In occasione dell'incontro di calcio Sassuolo-Napoli, in programma venerdì 17 febbraio nell'ambito della ventitreesima giornata del campionato di Serie A, la ...Lopa e Catapano (FdI): "missiva al Prefetto di Napoli, e per conoscenza all’Osservatorio del Viminale, alla Federcalcio, AIA e al club Napoli-Parlamento per ...